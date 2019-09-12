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Cumhurbaşkanı erdoğan terör saldırısıyla ilgili diyarbakır valisi ile görüştü

37 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana...

Cumhurbaşkanı erdoğan terör saldırısıyla ilgili diyarbakır valisi ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa dileğinde bulundu.

Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

- İstanbul

Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:43 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı erdoğan, karamollaoğlu ile görüştü
12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın üstlendi.

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