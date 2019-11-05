Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist başı FETÖ, bir projedir.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:59 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.(11)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir proje olarak da ABD'de 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır"
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