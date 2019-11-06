Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan 'İslami terör' ifadesini kullanan Batı'nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde."
Son dakika: Erdoğan: İlk kez açıklıyorum, Bağdadi'nin hanımını yakaladık Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı