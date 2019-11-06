Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan 'İslami terör' ifadesini kullanan Batı'nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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