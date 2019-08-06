Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristi rengine, ideolojisine, etnik kimliğine göre ayırma yanlışından...
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11. Büyükelçiler Konferansı Büyükelçilerden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:31 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ı Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak