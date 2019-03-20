Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristin Türkiye'ye ve Şahsıma Birçok Kez Atıfta Bulunması Hem Manidar...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Teröristin Türkiye
'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:04 Kaynak: AA
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