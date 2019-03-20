Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristin Türkiye'ye ve Şahsıma Birçok Kez Atıfta Bulunması Hem Manidar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristin Türkiye'ye ve Şahsıma Birçok Kez Atıfta Bulunması Hem Manidar...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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