Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler bu bölgelerden çıkmış değil. Şu anda teröristler Suriye Milli...
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler bu bölgelerden çıkmış değil. Şu anda teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler bu bölgelerden çıkmış değil. Şu anda teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Suriye Milli Ordusu da misli ile cevap veriyor." - ANKARA
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