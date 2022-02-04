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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar

04.02.2022 13:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Kış Kartalı operasyonuyla ilgili olarak "Bu operasyonlarla iyice köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı. Kendi aralarındaki telefon konuşmalarında terör örgütü üyelerine 'Herkes kendi başının çaresine baksın' diye talimat geçiyorlar" bilgisini paylaştı.

Ukrayna'da kritik ziyaret ve görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"TERÖRİSTLERİN YAŞADIĞI ÇARESİZLİK TELSİZ KONUŞMALARINA DA YANSIYOR"

Türkiye'nin son dönemde terörle mücadele operasyonlarında büyük başarı gösterdiğini hatırlatan gazetecilerin yönelttiği "Kış Kartalı operasyonu ile ilgili sizin 'Kaçacak delik bulamadılar' gibi bir ifadeniz vardı. Biraz ayrıntı verir misiniz? Ayrıca CHP daha önce tezkereye hayır oyu vermesi akıllara geliyor. Bu konuda nasıl bir değerlendirmeniz olur?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü üyelerinin yaşadığı çaresizliğin aralarında yaptıkları telsiz konuşmalarına da yansıdığını anlattı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Kış Kartalı Harekatı da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin inlerini başlarına yıkma irademizin bir adımı. Hem bu harekatta hem de bütün terörle mücadele operasyonlarında görev alan kahramanlarımızı kutluyorum. Tabi bu operasyonlarla iyice köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı.

"HİÇBİRİ KAÇACAK DELİK BULAMAYACAK"

Çaresizliğin verdiği bir sonuç olarak, kendi aralarındaki telefon konuşmalarında terör örgütü üyelerine "herkes kendi başının çaresine baksın" diye talimat geçiyorlar. Ama hiçbiri kaçacak delik bulamayacak. Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız. Teröristlere sınırlarımız içinde ve dışında nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız."

"DEAŞ'LA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Gazetecilerin, ABD'nin Türkiye sınırında düzenlediği operasyon sonucunda DEAŞ liderinin öldürülmesini hatırlatması sonrası Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonuna verdiği desteği anımsatan Erdoğan, "Türkiye uluslararası barış ve istikrarın temini yolunda DEAŞ terör örgütü ve onun temsil ettiği çarpık zihniyetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda uluslararası çabalara yaptığımız aktif katkılar var. Ayrıca gerek yurtiçinde gerek sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlar ve aldığımız önleyici tedbirlerle DEAŞ terör örgütünün geriletilmesinde çok önemli roller üstlendik. Ülkemiz, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun etkin bir üyesi olarak da terör örgütüyle mücadelede uluslararası çabalara aktif katkı sağlamaya devam edecektir. Öte yandan, uluslararası barış ve güvenliğin temini için tüm terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar - Son Dakika
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