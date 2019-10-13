Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler kiliseden sivilleri hedef alıyor"
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınır ilçelerimize 652 havan mermisi atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınır ilçelerimize 652 havan mermisi atıldı. Teröristler kiliseden sivilleri hedef alıyor" dedi.
(İHA)
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