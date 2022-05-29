CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ (1) - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ (1)

29.05.2022 19:23
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. ve devam edeceğiz. Burada teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

"GELİN HAYIRDA YARIŞALIM, GELİN ESER VE HİZMETTE YARIŞALIM"

Burada konuşan Erdoğan, "Sizlerin huzurunda bunlara sesleniyorum. Ülke ve millet düşmanlarının senaryolarının figüranlığına soyunanlar kendi medeniyetine, tarihine, kültürüne, değerlerine husumet besleyenler, ihtirasları gözlerini körleştirip kalplerini nasırlaştıranların hepimize sesleniyorum ve diyorum ki, Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Hiç bir siyasi çıkar hevesi, hiç bir şahsi ikbal kaygısı, hiçbir etnik veya mezhebi bağnazlık hissi, hiç bir maddi beklenti hırsı, bu mübarek milletin hayallerini, bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin hayırda yarışalım, gelin eser ve hizmette yarışalım, gelin sorunların sıkıntıların  çözümünde yarışalım. Gelin vizyonda yarışalım. Biz hepsine varız. Cumhur ittifakı olarak biz hepsine varız, tavizsiz varız. Ama bu yarışı asla kör düşmanlığa yıkıcı siyasete ve iftira ve yalan rüzgarına çevirmeyin. Akşam yalan sabah yalan bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine" dedi.

"TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan," Türkiye küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine bir yol açmaya çalışırken bunu sabote etmeye çalışacak işler yapmayın. Türkiye asırlık sorunların çözümü için sınırları boyunca güvenlik koridoru oluşturacak operasyonla gerçekleştirirken buna zarar verecek davranışlar sergilemeyin. Bize Akıl veriyor gidin Esed'le görüşün. Sen görüşüyorsun yeter zaten. Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. ve devam edeceğiz. Burada teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (1) Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ (1) - Son Dakika
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