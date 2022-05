CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. ve devam edeceğiz. Burada teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanları dikti. Cumhurbaşkanına Sevgi Evleri'nden gelen çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 çocuk eş zamanlı fidan dikerek eşlik etti. Fidan dikiminin ardından anı kütüğüne plaka çakıldı. Erdoğan'ın alana gelişinden önce tören alanında Solo Türk gösteri uçuşu yaparken, sanatçılar Yücel Arzen ve Esat Kabak Konser verdi. Törene Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lider Mustafa Destici ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahnenin solunda ve sağında 569 mehter ve yeniçeri yer alırken, yine sahnede 569 çocuk tören boyunca oturdu. Ayrıca sahnede 16 Türk devletini temsili kıyafetleriyle askerler yer aldı.

'ŞU ANDA 560 BİN KİŞİ KARŞIMDA BULUNUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un fethiyle 569. Yıl dönümünü kutladığımız bugünde aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizden İstanbul'un inşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz" dedi.

'2053 VİZYONUMUZU TEMSİLEN 600 EVLADIMIZ DA BURADA'Erdoğan, "Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü. Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Bu yıl dönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki fethin 600. yıl dönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. 2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır. Bugün burada bütünüyle bulunan evlatlarımız. Yarın kendi sorumluluk alanındaki başarıyla milletimizin iftihar vesilelerine dönüşeceklerdir. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır" diye konuştu .

'DURUN DİYORUZ'Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: " Yıldırım Bayezid, Mehmet Çelebi ve İkinci Murat tarafından gerçekleştirilen kuşatmaların başarıyla sonuçlanamamasının kendi içinde pek çok sebepleri vardır. İstanbul'u fethederek Müslümanların 7 asırlık hayalini gerçeğe dönüştüren Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Bizans'ı ve entrikalarını da tarihe gömmüştür. İnşallah bugün de 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonunu adım adım inşa ederek çağımızın Bizanslarını ve oralarda kurgulanan entrikalarını tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Savaşın, zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin, ahlaksızlığın çukurunda çırpınan insanlığa üstadın dizeleriyle diyoruz ki: 'Duran kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun, durun bir dünya iniyor tepemizden çatırtılar geliyor. Dünyanın kubbesinden gelen çatırtılar kimi zaman salgın hastalık kimi zaman tabi afet kimi zaman kıtlık kimi zaman oluk oluk akıl kan olarak karşımıza çıkarken işte biz bu hissiyat içinde ne diyoruz? Durun kalabalıklar. Şimdi Rusya ve Ukrayna'da durum bu mu? Felaket bu mu? Bütün bu felaketler karşısında Türkiye ne yapıyor? İşte bu yanlış gidişe durun demenin gayreti içerisinde. Suriye'de ey Irak'ta, Libya'da durun diyoruz. Akdeniz'de, Ege'de, durun diyoruz. Ukrayna'da, Kırım'da durun diyoruz. Bosna'da, Balkanlar'da durun diyoruz. Karabağ'da, Kafkaslar'da, durun diyoruz. Filistin'de Türkistan'da, Arakan'da, durun diyoruz"

'GELİN HAYIRDA YARIŞALIM, GELİN ESER VE HİZMETTE YARIŞALIM'Erdoğan, "Bu karanlık kubbenin ülkemizdeki aparatlarına da durun diyoruz. Şimdi sizlerin huzurunda bunlara sesleniyorum. Ey ülke ve millet düşmanlarının senaryolarının figüranlığına soyunanlar. Ey kendi medeniyetine, tarihine, kültürüne zulmet değerlerine besleyenler, ey ihtirasları gözlerini körleştirip kalplerini nasırlaştıranlar. Hepinize sesleniyoruz ve diyorum ki: Ey düşmanım Sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Sizlerin huzurunda bunlara sesleniyorum. Ülke ve millet düşmanlarının senaryolarının figüranlığına soyunanlar kendi medeniyetine, tarihine, kültürüne, değerlerine husumet besleyenler, ihtirasları gözlerini körleştirip kalplerini nasırlaştıranların hepimize sesleniyorum ve diyorum ki, Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Hiç bir siyasi çıkar hevesi, hiç bir şahsi ikbal kaygısı, hiç bir etnik veya mezhebi bağnazlık hissi, hiç bir maddi beklenti hırsı, bu mübarek milletin hayallerini, bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin hayırda yarışalım, gelin eser ve hizmette yarışalım, gelin sorunların sıkıntıların çözümünde yarışalım. Gelin vizyonda yarışalım. Biz hepsine varız. Cumhur ittifakı olarak biz hepsine varız, tavizsiz varız. Ama bu yarışı asla kör düşmanlığa yıkıcı siyasete ve iftira ve yalan rüzgarına çevirmeyin. Akşam yalan sabah yalan bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine" dedi.

"TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"Erdoğan, "Türkiye küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine bir yol açmaya çalışırken bunu sabote etmeye çalışacak işler yapmayın. Türkiye asırlık sorunların çözümü için sınırları boyunca güvenlik koridoru oluşturacak operasyonla gerçekleştirirken buna zarar verecek davranışlar sergilemeyin. Bize akıl veriyor 'gidin Esed'le görüşün'. Sen görüşüyorsun yeter zaten. Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. ve devam edeceğiz. Burada teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Şehitlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye mevcut altyapısının üzerinde yeni bir kalkınma hamlesi başlatırken günlük sıkıntılar üzerinden asıl hedeflerimize darbe vuracak kurnazlıklar sergilemek kolaycılığına kaçmayın. Bir şey elde edemezsiniz. Türkiye egemenlik haklarına yönelik tacizlere karşı tarihi bir haysiyet mücadelesi yürütürken mandacı zihniyeti hortlatacak atraksiyonlara yönelmeyin. Bu konuların Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla hükümetiyle, partisiyle, ittifakıyla bir ilgisi yoktur. Bunların hepsi de Türkiye'nin meselesidir. Bunların hepsi de Türk milletinin meselesidir. Bunların hepsi de gözü ve kalbi ülkemize yönelmiş yüz milyonlarca kardeşimizin meselesidir. Bunların hepsi asırlık kayıplarımızı telafi etme, ortak hedeflerimize ulaşma meselesidir. Kendi ülkesinin kendi milletinin, kendi devletinin derdiyle dertlenmeyen bu ülkenin siyasetçisi de olamaz, aydını da olamaz, sanatçısı da olamaz. Türkiye kartallar gibi yalnız uçmak zorunda kalsa da leş kargalarının güdümüne girmeyecek ellerine kalmayacaktır. Türkiye'nin davası hak davadır. Türkiye tek başına da kalsa bu yolda yürümeyi sürdürecektir. Milletimiz tek başına da kalsa bu kutlu mücadeleyi sürdürecektir. Üzülme bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Biz muhakkak olan zafere inancımızda büyük ve güçlü Türkiye davası yolunda yürümeyen devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'CÜLER RAHATSIZ. PKK'LILAR RAHATSIZ"Erdoğan, "Ülkemizde yaptığımız onca eseri görmeyenlerin, New York'ta Birleşmiş Milletler Binası karşısında yükselen 36 katlı Türk evinin temsil ettiği misyonu görmeyenlerin, Diyanet Vakfı'nın Manhattan'da merkezinin üstlendiği vazifeyi görmeyenlerin, New York'taki 21 katlı yurt binasının gerisindeki gayeyi görmeyenlerin özellikle görmelerini de beklemiyoruz. Peki bu yurt binasının yapılmasından kimler rahatsız? FETÖ'cüler rahatsız. PKK'lılar rahatsız. Ermeni ve Rum lobileri rahatsız. Sivil toplum kuruluşu görünümlü istihbarat kurumları rahatsız. Çünkü yurt hizmete girdiğinde Amerika'ya eğitime giden gençlerimizi terör örgütleri başta olmak üzere ülkemiz düşmanı yapılar ağlarına düşüremeyeceklerdir, çünkü bu yurt hizmete girdiğinde anneler, babalar, evlatlarını huzuru kalple oraya gönderebilecekler. Bunların asıl derdi o yurdun inşası için harcanan para değildir. Hamdolsun bu millet o yurdun benzeri yüzlerce eserle dünyanın dört bir yanında bayrağını dalgalandırıyor" diye konuştu.

"145 BİN AĞAÇ VE FİDAN BURAYA DİKİLECEK"

Erdoğan sözlerini "Bu alan İstanbul'un en büyük nesi olacak millet bahçesi olacak. Burada sınır güvenliğinden denizlerdeki hatlarımıza kadar her konuda bizim değil karşımızdakilerin safında yer alanlar fethin idrakine elbette varamaz. Kardeşlerim Atatürk Havalimanı arazisinin kullanılmaya devam eden kısımları dışında kalan 5 milyon metrekarenin üzerindeki alanını millet bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. 145 bin ağaç ve fidan buraya dikilecek. Spordan pikniğe, kitap okumadan yürüyüşe, fuardan müzeye kadar her türlü faaliyetin yürütülebileceği bir alan olacak. Yaşlılardan çocuklara herkese hitap eden günde 1 milyon insanın yararlanabileceği bir yer haline getiriyoruz. Millet bahçemiz aynı zamanda İstanbul'un en büyük afet toplanma alanı olarak hizmet verecek. Dünyanın hiçbir yerinde bir şehre böylesine bir yeşil alan kazandırılması projesine karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ama ülkemizde aklını kiraya vermiş siyasi husumet uğruna her şeye gözü kapalı karşı çıkmayı adet haline getirmiş bir kesimle karşı karşıyayız. Bunlar köprüye karşı çıkar, bunlar parka, ağaca, yeşile çıkar. İşlerine gelince ağaç kesilecek yaygarasıyla ülkenin altını üstüne getirir" diyerek noktaladı.