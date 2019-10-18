Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz uluslararası camiadan da beklediğimiz olumlu cevabı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz uluslararası camiadan da beklediğimiz olumlu cevabı alamayınca kendi göbeğimizi kendimiz kestik."
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:15 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Biz uluslararası camiadan da beklediğimiz olumlu cevabı alamayınca kendi göbeğimizi kendimiz kestik."
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