Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle Mücadele) Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da...
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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