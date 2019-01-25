Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle Mücadele) Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz."

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