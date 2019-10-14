Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda,...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadık."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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