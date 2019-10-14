Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadık."

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Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur

Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz