Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadık.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadık."
Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu