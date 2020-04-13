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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:52 Kaynak: AA
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