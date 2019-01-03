Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle Mücadelede Başarıya Ulaşmak İçin Birlikte Çalışmanın Öneminin...
24 dakika önce
IHAAW143346-SIY/03-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede başarıya ulaşmak için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız." 03.01.2019 14: 33: 46 TSI NNNN.
IHAAW143346-SIY/03-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede başarıya ulaşmak için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız." 03.01.2019 14: 33: 46 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:39 Kaynak: İHA
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