Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle Mücadelede Başarıya Ulaşmak İçin Birlikte Çalışmanın Öneminin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle Mücadelede Başarıya Ulaşmak İçin Birlikte Çalışmanın Öneminin...

24 dakika önce

IHAAW143346-SIY/03-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede başarıya ulaşmak için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız." 03.01.2019 14: 33: 46 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW143346-SIY/03-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede başarıya ulaşmak için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız." 03.01.2019 14: 33: 46 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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