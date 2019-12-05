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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede bize akıl verenlere siz aklınızı kendinize saklayın...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede bize akıl verenlere siz aklınızı kendinize saklayın diyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede bize akıl verenlere siz aklınızı kendinize saklayın diyoruz. Bir de İslami terör ifadesini kullananlara gidin aynaya bakın diyoruz. İslam bir barış dinidir. Barış dini olan dinimize asla terörü yakıştıramazsın. Bu ifadeyi kullananları ben de lanetliyorum. Peki, Yeni Zelanda'da belli bir Müslümanı namaz esnasında şehit edenler kimdi? Hristiyan mı? Biz diyor muyuz Hristiyan terörist. Kullanmayız. Çünkü dinimiz buna da izin vermez. Dünyada hala saygın ülkelerin saygısız liderleri bu ifadeleri kullanıyor. Bu bizi üzüyor." - LONDRA
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