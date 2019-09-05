Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler, bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler, bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor."
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