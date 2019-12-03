Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize amansız, fakatsız destek bekliyoruz"
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörle mücadelemize amansız, fakatsız destek bekliyoruz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize amansız, fakatsız destek bekliyoruz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize amansız, fakatsız destek bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize amansız, fakatsız destek bekliyoruz" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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