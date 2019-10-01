Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde...

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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