Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde...
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz."
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