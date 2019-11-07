Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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