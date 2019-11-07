Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz."
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