Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tersane İstanbul) Projenin Bu Aşamaya Gelmesini Son Derece Önemli...
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tersane İstanbul) Projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Tersane İstanbul
) Projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Açıkçası bugünkü şu manzara, Türkiye
'de yegane varlık gayesi, hizmet- yatırım düşmanlığı olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:22 Kaynak: AA
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