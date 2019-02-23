Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tersane İstanbul) Projenin Bu Aşamaya Gelmesini Son Derece Önemli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tersane İstanbul) Projenin Bu Aşamaya Gelmesini Son Derece Önemli...

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tersane İstanbul) Projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tersane İstanbul) Projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Açıkçası bugünkü şu manzara, Türkiye'de yegane varlık gayesi, hizmet- yatırım düşmanlığı olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:22 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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