Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi

03.06.2023 21:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki göreve başlama töreninde, konuşmasının teşekkür kısmında Mustafa Destici ve Sinan Oğan'a teşekkür etmeyi unuttu. Daha sonra Emine Erdoğan'ın hatırlatmasıyla Destici ve Oğan'a da teşekkürlerini iletti.

Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM'de yemin etti. Erdoğan yemin sonrası Külliye'de gerçekleştirilen göreve başlama törenine katıldı. Törene dünya liderleri yoğun katılım gösterdi.

21 DEVLET BAŞKANI, 13 BAŞBAKAN

Erdoğan'ın göreve başlama törenine 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.

EMİNE ERDOĞAN UYARDI

Tören sırasında liderlere ve ittifak ortaklarına tek tek teşekkür eden Erdoğan, BBP lideri Sinan Oğan ve 2. turda kendisini destekleyen Sinan Oğan'ı unutunca Emine Erdoğan devreye girdi. Erdoğan, eşinin uyarısının ardından Oğan ve Destici'ye de teşekkürlerini iletti.

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Mustafa Destici, Sinan Oğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi - Son Dakika
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