Cumhurbaşkanı Erdoğan, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 Madalya Kazanan Milli Sporcuları Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, " Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Teşekkürler çocuklar" başlığıyla sporcuların isimleri ve kazandıkları kategoriler de yer aldı.