Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, Samimiyet ve Gayretle, 'Memleket İşi Gönül İşi' Diyerek, Gönül...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle, 'memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle, 'memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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