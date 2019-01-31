Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, Samimiyet ve Gayretle, 'Memleket İşi Gönül İşi' Diyerek, Gönül...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, Samimiyet ve Gayretle, 'Memleket İşi Gönül İşi' Diyerek, Gönül...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle, 'memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle, 'memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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