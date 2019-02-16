Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, Samimiyet ve Gayretle Memleket İşi Gönül İşi Diyerek Edirne'nin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek Edirne
'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne, bir CHP
klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: AA
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