Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti

30.04.2022 22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1'inci ligde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını... Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Sakaryaspor, Pendikspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti - Son Dakika


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