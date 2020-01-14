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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.
Toplantıdan detayları aktarmaya devam edeceğiz...
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:15
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