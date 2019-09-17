Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Yönetim Kurulu'nu kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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