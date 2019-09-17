Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Yönetim Kurulu'nu kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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