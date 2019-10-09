- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul ettiBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti
BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda düzenlenecek Türkiye Sırbistan Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi öncesi Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.
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