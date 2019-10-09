Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti
Son Dakika Güncel - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul ettiBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda düzenlenecek Türkiye Sırbistan Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi öncesi Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80'lik nine, "Son arzum onu görebilmek" deyip Erdoğan'a seslendi: Allah benim ömrümden sana eklesin
ABD Başkanı Trump 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü Sırbistan Cumhurbaşkanı, resmi karşılamada Hidayet Türkoğlu ile boy ölçüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 02:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]