Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz" - NEW
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.
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