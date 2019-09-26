Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz" - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz" - NEW

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:07 Kaynak: AA
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