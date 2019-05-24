Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ticari araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması) Bu uygulamanın süresini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ticari araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması) Bu uygulamanın süresini...

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ticari araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması) Bu uygulamanın süresini...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:51 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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