Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ticari araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması) Bu uygulamanın süresini...
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:51 Kaynak: AA
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