Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hatırlarsanız ülke olarak milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar çıkarmışken Gezi olaylarıyla başlayıp hala süren çok yönlü saldırılar sebebiyle hedefimizin gerisine düşmüştük. Şayet bu engeller olmasaydı bugün milli gelirde 1,5 trilyon dolar sınırını aşmış olacaktık. Milli gelir sıralamasında Türkiye'nin yükselmesine mani olanlarla hesaplaşmamızı tamamlamadan son nefesimizi vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dikkatini dağıtma, enerjisini düşürme, odağını kaydırma, istikametini değiştirme gayretlerine itibar etmeden işlerine bakmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Erdoğan, siyasetin cilvesi diye tarif ettiği gürültülerin ve görüntülerin yanıltmamasını istediğini belirterek, "Allah'ın yardımı, milletimizin desteği hepimizin çabasıyla ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Bugüne kadar yaptıklarımız elbette önemlidir ama asıl müjdeler, asıl kazançlar, asıl sevinçler bundan sonra yapacaklarımızda gizlidir. Geçmişten bugüne yapacağımız hasbi bir muhasebe sözünü ettiğim aydınlık geleceğin muhal olmadığını gösterecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarıyla başlayan Türkiye'ye karşı girişimlere dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hatırlarsanız ülke olarak milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar çıkarmışken Gezi olaylarıyla başlayıp hala süren çok yönlü saldırılar sebebiyle hedefimizin gerisine düşmüştük. Şayet bu engeller olmasaydı bugün milli gelirde 1,5 trilyon dolar sınırını aşmış olacaktık. Milli gelir sıralamasında Türkiye'nin yükselmesine mani olanlarla hesaplaşmamızı tamamlamadan son nefesimizi vermeyeceğiz. Yine son 20 yılda asgari ücreti enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 200'e yakın, dolar cinsinden ise yüzde 100'ün üzerinde arttırdık. Aynı şekilde bu tuzaklarla uğraşmasaydık insanlarımızın gelir seviyelerini de bugünküne göre 2 katına çıkarmış olacaktık. Milletimizin işine, aşına, refahına göz dikenlerle de hesaplaşmadan son nefesimizi vermeyeceğiz."

"Cevabı enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın düzeyini ihtiyacımızın mümkün olan en fazlasıyla karşılayacak hale getirerek vereceğiz"

Türkiye'nin gelişimini istemeyenlere en güzel cevabı ülkeyi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapıp, üretimi tasarıma, yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere kaydırarak vereceklerini belirten Erdoğan, "Bunlara en güzel cevabı sanayimizi, özellikle de savunma sanayimizi sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayıp tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin taleplerine cevap verecek hale gelerek vereceğiz. Bunlara en güzel cevabı, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın düzeyini ihtiyacımızın mümkün olan en fazlasıyla karşılayacak hale getirerek vereceğiz. Buradan Zonguldak Filyos'a geçiyorum ve doğal gazla ilgili deniz altı bütün boru hatlarının döşenmesiyle ilgili çalışmayı bugün başlatacağız. Bunlara en güzel cevabı eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda sahip olduğumuz altyapıyı kendi insanlarımıza en iyi hizmetleri sunmanın ötesinde küresel bir kazanç kapısı haline dönüştürerek vereceğiz. İhracatçılarımızın da bunlara en güzel cevabı 500 milyar dolarlık hedefe bir an önce ulaşıp çıtayı 1 trilyon dolara çıkartarak vereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 29. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olması temennisiyle konuşmasını sonlandırırken İsmail Gülle yönetimine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracat şampiyonlarına ödüllerini vermesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Bitti)