Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul ediyor - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) heyetini kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Kabülde TİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu. Saat 15.45'de başlayan kabul halen devam ediyor.