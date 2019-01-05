Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tirsan Kardan Fabrikasının Açılış Törenine Katıldı
16 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrikayı gezmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdele kesmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Tirsan Kardan fabrikasının açılış törenine katılarak açılış kurdelesini kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:39 Kaynak: AA
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