Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tirsan Kardan Fabrikasının Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tirsan Kardan Fabrikasının Açılış Törenine Katıldı

16 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrikayı gezmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdele kesmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Tirsan Kardan fabrikasının açılış törenine katılarak açılış kurdelesini kesti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrikayı gezmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdele kesmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Tirsan Kardan fabrikasının açılış törenine katılarak açılış kurdelesini kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:39 Kaynak: AA

Manisa, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti

Son Dakika! Bursa'da Sondaj Kuyusunda Sıkışın İşçileri Kurtarmaya Gidenler Zehirlendi: 2 Ölü, 4 Yaralı "3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 20:55:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tirsan Kardan Fabrikasının Açılış Törenine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]