Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin aynasının Demokrasi ve Özgürlükler Adası olduğunu belirterek, "Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Milletimiz Yassıada mahkemelerinde yaşanan utanç tablolarından dolayı burayı yıllarca 'Yaslı ada' diye adlandırmıştır. Darbeciler de Yassıada'nın seçilmişler için hep bir ibret olmasını istemişlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada sözlerine, bugün mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencileri tebrik ederek başladı.

Mezun olan öğrencilere ömür boyu başarılar dileyen Erdoğan, öğrencilerin başarılarına en büyük katkıyı sağlayan aileler ile üniversitenin akademik personeline teşekkür etti.

Üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen 16 yıllık süre zarfında ülkenin en güzide eğitim-öğretim kurumlarından biri haline dönüştüğünü aktaran Erdoğan, bugün Türkiye'nin sınav başarısı en yüksek öğrencilerinin büyük bölümünün, bu üniversiteyi tercih ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıda üniversitenin uyguladığı ortak eğitim modelinin ciddi payının olduğunun anlaşıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kitabi bilginin yanında tecrübe paylaşımını da içeren bu model, gençlerimize meslek hayatlarında önemli avantajlar sağlıyor. Buradaki her bir kardeşimin iyi yetişmiş bir hakim, savcı veya avukat olarak ülkemizin gelişmesine, adalet sistemimizin güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum. Şüphesiz akademik başarı kadar ahlaki ve insani değerleri özümsemek, bu değerleri içselleştirmek de önemlidir. Bilhassa hukuk fakültesi mezunlarımızın iyi bir hukuk bilgisi yanında vicdanı merkeze alan bir anlayışla mesleklerini icra etmeleri gerekiyor. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizin mezunlarının bu konuda da farklarını ortaya koyacaklarına inanıyorum."

"28 Şubat müdahalesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar doları bulmaktadır"

Hukuk fakültesinin mezuniyet töreninin 12 Eylül Darbesi'nin 40'ıncı yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "12 Eylül 1980, siyasi tarihimizin en kara günlerinden biri olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Türkiye'yi ekonomik, siyasi, diplomatik ve hukuki olarak büyük bir yıkımın eşiğine getiren bu darbe, ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslında her darbe teşebbüsünün ülkeye ciddi maliyetleri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"1960 darbesi ülkemizi IMF'ye, 1971 muhtırası ise insanımızı tüp, un, şeker kuyruklarına mahkum etmiştir. 1980 darbesinde sözüm ona adaleti tesis için bir sağdan, bir soldan asılan gençlerin acısı yıllar boyunca milletimizin yüreğini dağlamıştır. 28 Şubat müdahalesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti ise 380 milyar doları bulmaktadır. Ekonomik faturalardan daha ziyade darbelerin asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır. Darbe girişimlerinin hepsinde yargı adaletin tecellisi için değil, vesayet odaklarının sopası olarak görev yapmıştır. Darbe mahkemelerinin hukuksuz kararları neticesinde 27 Mayıs'ta bir Başbakan ve iki Bakan idam edilmiş, 12 Eylül'de 18 yaşını doldurmamış gençler, yaşları büyütülerek dar ağaçlarına gönderilmiştir.

28 Şubat döneminde darbecilerden brifing alan, darbe heveslilerini ayakta alkışlayan manzaralar insanımızın yargıya olan güvenini zedelemiştir. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin aynası işte bu adadır. Burası çok önemli. Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Milletimiz Yassıada mahkemelerinde yaşanan utanç tablolarından dolayı burayı yıllarca 'Yaslı ada' diye adlandırmıştır. Darbeciler de Yassıada'nın seçilmişler için hep bir ibret olmasını istemişlerdir. Millet için, millet iradesinin tecellisi için mücadelede özellikle 60 sene boyunca, Adnan Menderes ve arkadaşlarının akıbetiyle tehdit edilmiştir."

(Sürecek)