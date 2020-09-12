Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Türkiye, ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana, onlar da kalkmışlar şimdi bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Türkiye, ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana, onlar da kalkmışlar şimdi bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı." dedi.

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde, Yassıada'nın gölgesinin çok uzun yıllar Türk siyasetinin üzerinden kalkmadığını dile getirdi.

Erdoğan, "Biz de ülkemize, özellikle hizmet için kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolculukta, defalarca aynı tehditlere maruz kaldık. Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürerek, hem şehitlerimize vefa borcumuzu ödedik hem de burayı demokrasimizin nişanelerinden biri haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bugünkü haline gelmesinde sorumluluk üstlenen TOBB'u tebrik eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini her alanda ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık, yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Milli iradeyi bu ülkede Cumhur İttifakı olarak yeniden hakim kıldık. 15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik. Demokrasi yanında eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda ülkemizi hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık. Bugün Batı'nın hani bize zaman zaman takıldıkları konular var, aynı Batı bize 'Türkiye sessiz devrim gerçekleştirdi.' diyordu. Şimdi ne oldu size de bütün bu kullandıklarınızı değiştirdiniz? Şu anda Türkiye, ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana, onlar da kalkmışlar şimdi bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı."

"En büyük arzumuz gençliğimizde yaşadığımız sorunları gençlerimize yaşatmamak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan reformlarla vatandaşların hak ve özgürlük alanlarının genişletildiğini, yargı alanında yapılan düzenlemelerle milletin, adaletin tecellisine olan inancının yeniden tesis edildiğini belirterek, gençlere şöyle seslendi:

"Gençlerimize daha güzel, daha müreffeh, daha demokratik bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Bu süreçte gençler, en büyük arzumuz bizim gençliğimizde yaşadığımız sorunları siz gençlerimize yaşatmamak. Hamdolsun 18 yıl öncesine göre daha özgür ve güvenli bir Türkiye'yi inşa etmeyi başardık. Bizim atlattığımız badirelerle inşallah sizler karşılaşmayacaksınız. Bizim maruz kaldığımız baskılara, tahriklere, gerilim ve çatışmalara sizler maruz kalmayacaksınız. Bizim çektiğimiz sıkıntıları inşallah sizler çekmeyeceksiniz. Sizler kavga ve çatışma iklimini değil, seviyeli, kaliteli ve çözüm üreten bir siyaset geleneğini miras olarak alıyorsunuz ve alacaksınız. Sizler kronik sorunlarını çözmüş, iç politikada, dış politikada güçlenmiş itibarlı, saygın bir ülkenin vatandaşları olarak yaşayacaksınız."

Erdoğan, gençlerin gayretleriyle ülkenin başarı grafiğinin çok daha yukarılara çıkacağını ifade ederek, 2023 hedeflerini hayata geçirmeye odaklandıklarını, 2053 ve 2071 Türkiyesi'ni de gençlerin inşa edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak geleceğin teminatı olarak gördüğü gençlere güvendiğini dile getiren Erdoğan, emekleri ve gayretleri için akademisyenlere de şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü darbeden, vesayetten, kardeşi kardeşi kırdıran provokasyonlardan korusun." diye tamamladı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Mezuniyet Töreni, Hukuk Fakültesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 17:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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