Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu - Son Dakika

BEYZA NUR GÜLER-İDRİS TİFTİKCİ/ TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Milletimiz Yassıada mahkemelerinde yaşanan utanç tablolarından dolayı burayı yıllarca 'Yaslı ada' diye adlandırmıştır. Darbeciler de Yassıada'nın seçilmişler için hep bir ibret olmasını istemişlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "1960 darbesi ülkemizi IMF'ye, 1971 muhtırası ise insanımızı tüp, un, şeker kuyruklarına mahkum etmiştir. 1980 darbesinde sözüm ona adaleti tesis için bir sağdan, bir soldan asılan gençlerin acısı yıllar boyunca milletimizin yüreğini dağlamıştır. 28 Şubat müdahalesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti ise 380 milyar doları bulmaktadır. Ekonomik faturalardan daha ziyade darbelerin asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır. Darbe girişimlerinin hepsinde yargı adaletin tecellisi için değil, vesayet odaklarının sopası olarak görev yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"12 EYLÜL SİYASİ TARİHİMİZİN EN KARA GÜNLERİNDEN BİRİ OLARAK MİLLETİMİZİN HAFIZASINA KAZINMIŞTIR"

Erdoğan, "Kitabi bilginin yanında tecrübe paylaşımını da içeren bu model, gençlerimize meslek hayatlarında önemli avantajlar sağlıyor. Buradaki her bir kardeşimin iyi yetişmiş bir hakim, savcı veya avukat olarak ülkemizin gelişmesine, adalet sistemimizin güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum. Şüphesiz akademik başarı kadar ahlaki ve insani değerleri özümsemek, bu değerleri içselleştirmek de önemlidir. Bilhassa hukuk fakültesi mezunlarımızın iyi bir hukuk bilgisi yanında vicdanı merkeze alan bir anlayışla mesleklerini icra etmeleri gerekiyor. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizin mezunlarının bu konuda da farklarını ortaya koyacaklarına inanıyorum. 12 Eylül 1980, siyasi tarihimizin en kara günlerinden biri olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Türkiye'yi ekonomik, siyasi, diplomatik ve hukuki olarak büyük bir yıkımın eşiğine getiren bu darbe, ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir." diye konuştu.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN DİBE VURMASININ DA ŞAHA KALKMASININ DA SEMBOLÜ BURASIDIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslında her darbe teşebbüsünün ülkeye ciddi maliyetleri olduğunu ifade ederek, "1960 darbesi ülkemizi IMF'ye, 1971 muhtırası ise insanımızı tüp, un, şeker kuyruklarına mahkum etmiştir. 1980 darbesinde sözüm ona adaleti tesis için bir sağdan, bir soldan asılan gençlerin acısı yıllar boyunca milletimizin yüreğini dağlamıştır. 28 Şubat müdahalesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti ise 380 milyar doları bulmaktadır. Ekonomik faturalardan daha ziyade darbelerin asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır. Darbe girişimlerinin hepsinde yargı adaletin tecellisi için değil, vesayet odaklarının sopası olarak görev yapmıştır. Darbe mahkemelerinin hukuksuz kararları neticesinde 27 Mayıs'ta bir Başbakan ve iki Bakan idam edilmiş, 12 Eylül'de 18 yaşını doldurmamış gençler, yaşları büyütülerek dar ağaçlarına gönderilmiştir. 28 Şubat döneminde darbecilerden brifing alan, darbe heveslilerini ayakta alkışlayan manzaralar insanımızın yargıya olan güvenini zedelemiştir. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin aynası işte bu adadır. Burası çok önemli. Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Milletimiz Yassıada mahkemelerinde yaşanan utanç tablolarından dolayı burayı yıllarca 'Yaslı ada' diye adlandırmıştır. Darbeciler de Yassıada'nın seçilmişler için hep bir ibret olmasını istemişlerdir. Millet için, millet iradesinin tecellisi için mücadelede özellikle 60 sene boyunca, Adnan Menderes ve arkadaşlarının akıbetiyle tehdit edilmiştir" şeklinde konuştu.

