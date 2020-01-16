Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz." - ANKARA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi, salonda 'yuh' sesleri yükseldi Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız