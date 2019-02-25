Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
30 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valiliğini ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Tokat
Valiliğini ziyaret etti.
Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Ozan Balcı
tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, daha sonra burada Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
'nu da kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:51 Kaynak: AA
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