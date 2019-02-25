Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

30 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valiliğini ziyaret etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valiliğini ziyaret etti.

Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Ozan Balcı tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu da kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:51 Kaynak: AA

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