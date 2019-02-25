Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta Vatandaşın Çağrısına Duyarsız Kalmadı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta halkın çağrısı üzerine yanlarına giderek sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Tokat
'ta halkın çağrısı üzerine yanlarına giderek sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.
Tokat mitingi sonrasında Vali Ozan Balcı
'yı Valilik binasında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, çıkışta vatandaşların tezahüratları sonrası onların çağrısını cevapsız bırakmadı. Cumhuriyet Meydanı
'nda bekleyen yüzlerce vatandaşın yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan
, çocuklara oyuncak hediye etti. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında miting otobüsüne binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlayarak havalimanına hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Hava Limanından İstanbul
'a hareket etti. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:26 Kaynak: İHA
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