Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti

25.03.2022 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu ile ayrı ayrı görüştü.

Erdoğan, Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı

Belediye Başkanı Eroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti - Son Dakika
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