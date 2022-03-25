Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu ile ayrı ayrı görüştü.
Erdoğan, Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
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