Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojinin İmkanlarını Şehrin ve Milletimizin Emrine Verdik" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fiziki dönüşüm yetmez diyerek, kentsel dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte tasarlayarak yepyeni bir anlayışla ele aldık. Benzersiz şehirler dedik. Akıllı şehirler dedik. Her şehrin kendi dokusunu öne çıkarttık. Teknolojinin imkanlarını şehrin ve milletimizin emrine verdik. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm Sincanlıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte Hacı Bayram-ı Veli'nin ve Yıldırım Beyazıd'ın şehrini, İstiklal Harbi'nin karargahını, 81 şehrimizin mihmandarı gazi başkentimizi selamlıyorum. " diye konuştu.

Fuzuli'nin "Gel gel beru ki savmu salatın kazası var, sensiz geçen zaman-ı hayatın kazası yok. " ifadesini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için de milletimizden, sizlerden ayrı geçirdiğimiz vaktin kazası yoktur. İşte bunun için ilk fırsatta hemen çıktık, sizlerle kucaklaşmak üzere huzurunuza geldik. Sizlerin de bizi özlediğinize inanıyorum. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün kollarımızı ülkemizin iki yanına açacağız. Kocaeli'den Konya'ya, Burdur'dan Kars'a, Denizli'den Diyarbakır'a ve Giresun'a kadar ülkemizin dört bir yanında inşası tamamlanan projelerimizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kentsel dönüşümden tarım köye, sosyal konutlardan deprem dönüşümü ve afet konutlarına kadar pek çok eseri hizmete açıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Tüm eserlerin hayırlı olmasını dileyen ve yatırımların kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Toplu Konut İdaresini, yüklenici firmaları, mühendisleri ve işçileri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunun anahtarını da bu vesileyle teslim etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projelerinden konut sahibi olan tüm vatandaşların huzurla, güvenle, ağız tadıyla ve esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 'ahirette iman, dünyada mekan' diyen, ev sahibi olmaya bu derece önem veren bir milletin mensuplarıyız. Tabii buradaki mekan dünya malının peşinden koşma değil hayatı idamenin asgari şartlarından birine kavuşma anlamındadır. İnsanoğlu dünyaya geldiği günden beri inanç ve ibadetin yanında güvenlik, gıda, konut gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmış, çabalamıştır. Medeniyetlerin somut göstergeleri olan şehirler, ibadet mekanları ve eğitim kurumlarının başını çektiği abide eserlerle tarihteki yerlerini almışlardır. "

"Bugün Sincan'da bu muhteşem katılımı görmenin bahtiyarlığını bizlere lütfeden Allah'a hamd olsun. " ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demek ki özlediniz bizi. Bizler de özledik sizi. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ecdadımız da hüküm sürdüğü her yerde bu imar ve inşa faaliyetini yürütmüş, zevk-i selim ürünü eserler ortaya koymuştur. Son devletimiz Cumhuriyeti kurduktan sonra kıt imkanlar ve sürekli artan ihtiyaçlar karşısında maalesef bir dönem bu hassasiyete yeteri kadar dikkat edilememiştir. Üstat Necip Fazıl bakın ne diyor 'Bizde şehir yöneticisi belediye reisi seçmekte kriter bedii idrak kıymetinden başka her şey olmuştur' yani şehir yöneticisinin en büyük kriteri güzelliği bilmek, güzelliğin idrakine varmak olmalıdır. Yıllarca ülkemizde şehircilik hep bütçe, gelir, nizam, talimatname, kayıt kuyut üzerinden tartışılmış hepsi birden yerine getirildiği halde eser çirkin olmuş, şehirler öksüz kalmıştır. Ama şimdi ben şu eserlerimize bakıyorum, mimarından mühendisine, işçisine hepsinden Allah razı olsun. Ortaya muhteşem eserler çıktı. Şimdi buralarda oturacak ve oturan tüm kardeşlerime Allah mutluluklar versin diyorum. Rabb'im mutluluğunuzu daim etsin diyorum. "

Yunus Emre'nin, "Ol imaret eylemez sen viran olmadıkça. " ifadelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tüm gücümüzle çabalamadıkça ortaya imaretin çıkamayacağını söylüyor. Maalesef bu gerçeği ülkemizde yaşayarak gördük. Özellikle köyden şehre göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra ülkemiz adeta çirkin bir yapılaşmanın esiri olmuş, şehirlerimiz gecekonduların kuşatmasına girmiştir ama şimdi ben Sincan'da bir başka yapılaşma görüyorum. " diye konuştu.

Vatandaşlara "Nasıl memnun musunuz, güzel mi? " diye soran ve "Evet" yanıtı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun. " karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öyle ki 1970'lerin başına geldiğimizde İstanbul ve İzmir'in nüfusunun yarısı, Ankara nüfusunun yüzde 60'tan fazlası gecekondularda yaşayan insanlardan oluşuyordu. Tabii burada suçlu olan başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değildir. Suçlu gelişmeleri öngörerek gerekli ve yeterli imar düzenlemelerini yapmayan, altyapıyı kurmayan vatandaşımıza öncülük etmeyen, destek vermeyen devrin yöneticileridir. Ülkenin en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı bir dönemde ideal şehircilik örneklerini beklemiyor olsak da daha derli toplu ve planlı bir süreç elbette mümkündür. Şu Ankara'da hamdolsun toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. "

Avrupa'da yaklaşık bir asır önce başlayan sosyal konut projelerinin insanı tüm ihtiyaçlarıyla kuşatan özelliğe sahip olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın bu meseleyi insan merkezli mahalle dokusuyla çözdüğünü söyledi.

Şehir nüfuslarındaki aşırı artışın bir süre sonra Türkiye'de de hızlı ve yaygın konut üretimini zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sincan'daki kimi mahallelerin de önemli örneklerinden biri olduğu yapı kooperatifleri yoluyla katedilen mesafe ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmıştır. İstanbul Büyükşehir Başkanlığı görevine geldiğimde bu anlayışla hemen şehrin iki yakasına, iki örnek şehir kurmak için kolları sıvadık. Başbakanlık görevini devralır devralmaz da aynı seferberliği tüm ülkeye yaydık. Rahmetli Özal'ın kurduğu TOKİ'yi yeniden yapılandırarak, ülkemizin konut ve kamu binası üretim merkezi haline getirdik. Ülkemizde 1964-1979 yılları arasında 250 bin binada 878 bin konut, 1980-2002 yılları arasında 1 milyon 65 bin binada 4 milyon konut, 2003-2019 döneminde ise 1 milyon 173 bin binada 11 milyon 320 bin konut üretilmiştir. Bu tablo da göstermektedir ki Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. "

"İstanbul'dan başlayarak 81 ilimize çağ atlattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu konut üretimindeki bu başarının gerisinde geniş bir vizyon, iyi bir hazırlık, azimli bir çalışma ve milletle kurdukları güçlü gönül bağının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nitekim ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde evvela hakkaniyete uygun planlama dedik. İstismarı durdurduk. Altyapısız ve ulaşımı sıkıntılı bir şehircilik olmaz dedik. Altyapı, otopark ve toplu ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ilimize çağ atlattık. Tek tip sıradanlaşmış uygulamaları kabul etmiyoruz dedik. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik. Fiziki dönüşüm yetmez diyerek, kentsel dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte tasarlayarak yepyeni bir anlayışla ele aldık. Benzersiz şehirler dedik. Akıllı şehirler dedik. Her şehrin kendi dokusunu öne çıkarttık. Teknolojinin imkanlarını şehrin ve milletimizin emrine verdik. Sosyal belediyeciliğe, kimsesizlerin kimsesi olma anlamını yükleyerek belediyelerin görev alanını genişlettik. Erişilemeyen, hizmet götürülemeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız. Sadece başını sokacak bir çatı, kesintisiz su, elektrik, yol arayan milletimizi en ileri şehircilik hizmetlerine kavuşturduk. "

"24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık"

Zamanın ruhu anlayışıyla vatandaşların her alanda hayat kalitesinin yükselmesi talebini karşılamanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün de milletimiz yatay şehirleşme istiyor, değer üreten, medeniyetimizi yaşatan, çevreye saygılı şehirler istiyor. Şeffaf şehir yönetimi istiyor, şehri belediye başkanıyla birlikte yönetmek istiyor. Bu ihtiyaçlardan hareketle TOKİ, geçtiğimiz 19 yılda 81 ilimizin 922 ilçemizin tamamında şantiye kurmuş, konut ve kamu binası inşa etmiştir. Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu, kütüphane, cami, spor salonu ve kamu binalarından oluşan 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. Bir başka ifadeyle 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacaklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Anahtar teslimini yapacağımız kardeşimize TOKİ'nin inşa ettiği tüm konutlarda oturanlara evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kimileri tutarsız eleştirilerle kara çalmaya çalışsa da TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı, şehit ve gazi ailelerimizi, engelli kardeşlerimizi ev sahibi yaptık. Birilerinin dilinden düşürmediği ancak hiçbir zaman başarmayı hayal dahi edemeyecekleri sosyal devlet anlayışı işte budur. Elde edilen bu netice büyük bir başarı olmanın yanında milletimizin devletine olan itimadının en güzel ispatıdır. Bu kapsamda son olarak 100 bin sosyal konut kampanyasını başlattık. Yatay mimari esaslı mahalle kültürünü yaşatan bir anlayışla yürüttüğümüz bu kampanyada, şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. Halen 76 bin sosyal konutun inşasına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm konut politikalarımızın bir diğer önemli başlığıdır. Geçtiğimiz 9 yılda ülkemizde kentsel dönüşüm projeleriyle 2, 5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Geçtiğimiz yıl 80 bin konutu dönüştürdük. Halihazırda 300 bin konutun dönüşümü de sürüyor. Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık. Bunların 10 binini teslim ettik, 63 binin yapımı sürüyor. Diğerleri ise proje aşamasında. "

TOKİ vasıtasıyla 44 ildeki 79 tarihi kent merkezini yenilediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde 30'dan fazla sanayi alanını şehir dışında inşa ettikleri modern ve geniş alanlara taşıdıklarını dile getirdi.

Tüm il merkezlerine şehir otoparkları yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım köy projeleri kapsamında 45 ayrı projede 7 bin konutun yapımını tamamladıklarını, illerin tamamında köy evlerinin inşaatının devam ettiğini söyledi.

Tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yürüttükleri Elazığ'da Malatya ile 26 bin konutun üretimine başladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunların 14 bin 341'ini teslim ettik. Aynı şekilde İzmir'de yapmakta olduğumuz 5 bin konutun teslimlerini de yakında başlatıyoruz. Türkiye genelinde bitirdiğimiz afet konutu sayısı da 70 bindir. Millet Bahçeleri Projesiyle 81 ilde 81 milyon metrekare alanı ülkemize kazandırmak üzere yola çıkmıştık. Yaklaşık 1 ay önce 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete açtığımız 10 tane ile 76 millet bahçemizi tamamlamış olduk. Halen 264 millet bahçesiyle ilgili çalışmalarımız çeşitli aşamalarda devam ediyor. Bu millet bahçelerinden 200'ünü TOKİ, 4'ünü de Emlak Konut eliyle yapıyoruz. Amacımız bu projelerle Selçukludan Osmanlıya, Osmanlıdan Cumhuriyete şehircilik anlayışımızın tacı olan bahçe kültürünü yeniden ihya etmektir. İnsanı merkeze alan medeniyetimizin bize yüklediği bu sorumluluğu bihakkın yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz. "

"Milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında devlete ait en değerli alanları herhangi rant kaygısı gütmeksizin vatandaşların emrine verdiklerini söyledi.

"Bundan 25 yıl öncesine kadar şehirlerimizin en güzel alanlarının belediyelerin sosyal tesislerinin milletimize kapatıldığını hatırlarsak, millet bahçelerimizin önemi daha iyi ortaya çıkacaktır. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi önümüzde iki hedef var. Bir, kentsel dönüşüm kapsamında acilen dönüştürülmesi gereken 1, 5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kendi eliyle yapmaktadır. İki, 2023 yılına kadar 81 ilimizde 340 millet bahçemizi tamamlayıp milletinizin hizmetine sunmaktır. İnşallah her iki hedefimize de ulaşarak, milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. " diye konuştu.

AK Parti döneminde milleti sadece konut sahibi yapmakla kalmadıklarını, bina ve konut niteliklerini de fevkalade yükselttiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık binaların çok daha geniş, ferah ve işlevsel ortak alanlara sahip olduğunu, konutların içindeki standartların da 20-30 yıl öncesine göre oldukça ileri seviyede olduğunu dile getirdi.

Doğal gazdan internete kadar pek çok imkanla donanan evlerin, eskisine göre içinde yaşayanlara çok daha hizmet sunduğunu, hayatı çok daha kolaylaştırdığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz sadece 4 duvar yapmıyoruz. Sadece betondan, tuğladan ibaret binalar yapmıyoruz. Biz insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Yaptığımız her konutla mutlu aileler, sağlıklı bireyler ve dolayısıyla huzurlu toplum hedefimize hizmet ediyoruz. Piyasa şartlarıyla konut almayacak olan vatandaşlarımıza ev sahibi olma imkanı sağlıyoruz. Evlatlarımızın sağlıklı, tabiatla iç içe ve güvenli yerleşim alanlarında büyümesini istiyoruz. Bunun için konut projelerimizi camisi, meydanı, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde inşa ediyoruz. İşte bir taraftan Alparslan İlkokulu, öbür taraftan yeşil alanlar, diğer tarafta camimiz. Yaptığımız her binayı bulunduğumuz şehrin ve bölgenin iklimine, kültürüne, topoğrafyasına ve coğrafi özelliklerine göre projelendiriyoruz. Böylece her projede şehirlerimizi estetiğiyle, silüetiyle, tarihi dokusu ve kültürel alanlarıyla yaşayan mekanlar haline getirerek geçmişle geleceği buluşturuyoruz. "

"İşte buyurun eserler, biz eserlerimizle konuşuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin her şeyin en iyisine layık olduğuna yürekten inandıklarını vurguladı.

"Bu ülkede insanlara yıllardır iki anahtar, yani bir ev ve araba sözü verildi. Ama bu sözler tutulmadı. " ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz yönetime gelirken böyle sözler vermedik ama yaptıklarımızla bunu katbekat sağladık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İşte, hani söz var ya Ziya Paşa'nın 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. ' İşte buyurun eserler, biz eserlerimizle konuşuyoruz. İşte bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum. Hazır mıyız? İnşallah bu eşiği de başarıyla geçerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte yürüyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha ülkemize şehirlerimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tebrik ediyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Mustafa Ürün isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti.