Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı - Son Dakika

Burdur 'da hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi

Denizli 'de hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi

Diyarbakır 'da hak sahibine anahtarlarının teslim edilmesi

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı