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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ 4 milyon vatandaşın yaşadığı 725 bin konutu teslim etti."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ 4 milyon vatandaşın yaşadığı 725 bin konutu teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ 4 milyon vatandaşın yaşadığı 725 bin konutu teslim etti." - ANKARA
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