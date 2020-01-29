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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ konutlarını evsiz kalanlara vereceğiz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ konutlarını evsiz kalanlara vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ konutlarını evsiz kalanlara vereceğiz." - ANKARA
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