Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ konutlarını evsiz kalanlara vereceğiz." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TOKİ konutlarını evsiz kalanlara vereceğiz.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ konutlarını evsiz kalanlara vereceğiz."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ konutlarını evsiz kalanlara vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ konutlarını evsiz kalanlara vereceğiz." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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