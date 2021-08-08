Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020\'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli\'yi tebrik etti
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Kokugikan Arena'da düzenlenen madalya töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla Busenaz'la telefonda konuştu.

Busenaz'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözlerim yaşlı olarak son anları izledim. Gerçekten çok mutluyum. Milletçe duyguluyuz. Çakıroğlu gümüş aldı, Sürmeneli olarak sen de altını kaptın. Sizleri şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözleri için teşekkür eden Busenaz ise görüşmede, "Ben, 2013 yılında Sultanbeyli'nde mitingde yanınıza gelmiştim ve size 'Olimpiyata gidip altın madalya alacağım ve söz veriyorum size hediye edeceğim. ' demiştim. Buradan da sözümü tutmuş olayım, karşınızda sözlerini tutan bir Buse var. Bu madalyamı size armağan ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım saygılarımı sunuyorum. Bizlere ne mutlu sizleri de mutlu edebildik. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Recep Tayyip Erdoğan, Altın Madalya, cumhurbaşkanı, Tokyo, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
23:52 ABD'li senatör Bob Menendez, yolsuzluk suçlaması sonrası ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti
22:37 Akıl sağlığı yerinde olmayan şahıs Ankara Güvenpark'taki anıtı yaktı
22:25 Niğde'de otomobil kazası: Baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
22:10 Rıza Kayaalp, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
21:53 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
20:48 Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı
20:51 Kastamonu'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi
20:43 Karabağ'da Ermeni güçlerin teslim ettiği mühimmatların görüntüsü yayınlandı
20:37 Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı
20:33 Ermeni güçler, Karabağ'da kasıtlı yangınlar çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 06:13:52. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement