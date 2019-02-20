Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki Kazayla İlgili Milli Savunma Bakanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki Kazayla İlgili Milli Savunma Bakanı...

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki Kazayla İlgili Milli Savunma Bakanı..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:20 Kaynak: AA

Vasip Şahin, Hulusi Akar, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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