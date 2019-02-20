Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki Kazayla İlgili Milli Savunma Bakanı...
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:20 Kaynak: AA
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