Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamda 2,6 Katrilyon Lira Tutarında Tarımsal Destek Verdik"

- AK Parti Manisa mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.

- AK Parti Manisa mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi

MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.

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