Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamda 2,6 Katrilyon Lira Tutarında Tarımsal Destek Verdik"
16 dakika önce
- AK Parti Manisa mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.
- AK Parti Manisa mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi
MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:38 Kaynak: AA
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