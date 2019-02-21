Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamda 2,6 Katrilyon Lira Tutarında Tarımsal Destek Verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamda 2,6 Katrilyon Lira Tutarında Tarımsal Destek Verdik"

16 dakika önce

- AK Parti Manisa mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.

- AK Parti Manisa mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi
MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:38 Kaynak: AA

Manisa, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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