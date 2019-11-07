Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız"

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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