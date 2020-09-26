Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı - GAZİANTEP - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı - GAZİANTEP
Canlı bağlantı kurulması Kurdele kesim töreninden detaylar GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı.
Canlı bağlantı kurulması
Kurdele kesim töreninden detaylar
GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı. (5)
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